Президент Південної Кореї доручив уряду готуватися до переговорів з КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Президент Південної Кореї Мун Чже Ін віддав доручення уряду почати підготовку до переговорів з КНДР відносно її можливого допуску до майбутніх зимових Олімпійських Ігор в Пхенчхані. Про це у вівторок повідомило агентство Kyodo, інформує УНН.
У повідомленні інформаційного агенства відзначається, що південнокорейський президент високо оцінив і підтримав готовність КНДР взяти участь в Олімпіаді.
У понеділок, виступаючи з новорічним зверненням до народу, диктатор Кім Чен Ин зазначив, що КНДР готова відправити свою збірну на Ігри. Кім Чен Ин також наголосив на необхідності поліпшення відносин з Республікою Корея.
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КНДР пропустила останній термін подачі заяви для участі в Олімпіаді, але до середини січня технічно ще має можливість направити на неї своїх спортсменів-представників. Питання безпеки самих зимових Ігор у Пхенчхан викликає серйозні побоювання у міжнародного співтовариства на тлі різкого загострення ситуації на Корейському півострові через ракетно-ядерної активності Пхеньяна.
Слід зазначити, що для КНДР властива незалежна і вкрай агресивна, мілітаристська зовнішня політика — останні дипломатичні колізії досить добре ілюструють підхід керівництва республіки до ведення міжнародних справ. У якості причини подібної політики дослідниками називається економічний “шантаж” з метою отримання санкційних послаблень і міжнародної допомоги, в умовах глибокої економічної кризи і неприйняття з боку світової спільноти. На думку видатного французького філософа та культуролога Жана Бодрійяра, яка була викладена у одній з його найвідоміших праць “Дух тероризму: війни у затоці не було”, саме такий підхід “шантажування” використовував Садам Хусейн у міжнародній політиці.