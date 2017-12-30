КНДР не відмовиться від нарощування ядерної зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Північна Корея не планує відмовлятися від нарощування своєї ядерної зброї. Про це йдеться в заяві Центрального телеграфного агентства Кореї, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
“Наша партія і держава, вказуючи шлях нового року соціалістичної Кореї, заявляють свої принципові позиції. Ми будемо нарощувати оборонну міць і здатність до превентивного удару, стрижнем яких є ядерні сили, до тих пір поки буде залишатися ядерна загроза і шантаж з боку США і їх поплічників”, — йдеться в заяві.
Також у заяві зазначено, що саме завдяки наявності у КНДР ядерної зброї була відвернена ядерна війна.
Як повідомляв УНН, міністр оборони США пообіцяв здійснювати “підвищений тиск” на КНДР.