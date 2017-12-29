Міністр оборони США пообіцяв здійснювати “підвищений тиск” на КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив, що, на його думку, світ буде здійснювати “підвищений тиск” на Північну Корею в найближчі місяці. Про це повідомляє Fox News, передає УНН.
“Я думаю, що ви побачите підвищений тиск”, — сказав Меттіс.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США розширили санкції проти КНДР
За його словами, “тиск у рамках фізичних операцій буде визначатися усвідомленими урядами”.
Нагадаємо, глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що у американської сторони є низка військових варіантів для вирішення ситуації навколо КНДР.