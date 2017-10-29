У Пентагоні розповіли про можливі військові варіанти в ситуації з КНДР

"Ми повинні визнати реальність, що цей режим, режим Кіма, на північ від демілітаризованої зони, загрожує миру і стабільності і, безумовно, прямо спрямований проти народу Республіки Кореї. Щоб стримати цей загрозливий стан потрібно передбачити військові варіанти, безліч різних військових варіантів, які реально зменшили б цю загрозу, звели її до мінімуму. І так, у нас є ці варіанти", - сказав він.

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За його словами, ці варіанти покликані "підкріпити зусилля наших дипломатів по створенню стримуючої позиції і денуклеаризації Корейського півострова".

Нагадаємо, глава Пентагону Джеймс Меттіс знову пригрозив Пхеньяну "потужною військовою відповіддю" на використання ядерної зброї.