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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 36704 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Министр обороны США пообещал осуществлять "повышенное давление" на КНДР

Киев • УНН

 • 9977 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Министр обороны США Джеймс Маттис заявил, что, по его мнению, мир будет осуществлять "повышенное давление" на Северную Корею в ближайшие месяцы. Об этом сообщает Fox News, передает УНН.

Министр обороны США пообещал осуществлять "повышенное давление" на КНДР

"Я думаю, что вы увидите повышенное давление", - сказал Маттис.

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По его словам, "давление в рамках физических операций будет определяться осознанными правительствами".

Напомним, глава Пентагона Джеймс Маттис заявил, что у американской стороны есть ряд военных вариантов для решения ситуации вокруг КНДР.

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