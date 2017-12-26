США розширили санкції проти КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Сполучені штати Америки розширили санкції проти Північної Кореї. Про це йдеться в повідомленні міністерства фінансів США, передає УНН.
Як повідомляється, США включили до санкційного списку двох північнокорейських офіційних осіб.
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До списку увійшли: заступник голови Робочої партії департаменту військової промисловості КНДР Кім Чонг Сік, а також перший віце-голова департаменту Робочої партії при Центральному комітеті КНДР Рі Пьонг Чо.
Нагадаємо, глава Пентагону Джеймс Меттіс заявив, що у американської сторони є ряд військових варіантів для вирішення ситуації навколо КНДР.