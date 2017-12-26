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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США расширили санкции против КНДР

Киев • УНН

 • 11841 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Соединенные Штаты Америки расширили санкции против Северной Кореи. Об этом говорится в сообщении министерства финансов США, передает УНН.

США расширили санкции против КНДР

Как сообщается, США включили в санкционный список двух северокорейских официальных лиц.

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В список вошли: заместитель председателя Рабочей партии департамента военной промышленности КНДР Ким Чонг Сик, а также первый вице-председатель департамента Рабочей партии при Центральном комитете КНДР Ри Пьонг Чо.

Напомним, глава Пентагона Джеймс Маттис заявил, что у американской стороны есть ряд военных вариантов для решения ситуации вокруг КНДР.

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