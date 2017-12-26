КНДР готує до запуску новий розвідувальний супутник
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Північна Корея створила новий супутник, який незабаром буде запущений. Про це повідомило південнокорейське видання "Чунан Ільбо", посилаючись на джерела в уряді, передає УНН.
"Ми знаємо, що Північна Корея створила новий супутник за різними маршрутами... Це розвідувальний апарат, оснащений камерою і комунікаційним обладнанням", - повідомило джерело.
Нагадаємо, восени цього року КНДР анонсувала запуск декількох супутників. Свої наміри влада КНДР пояснює тим, що це "поліпшить життя людей".