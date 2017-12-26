КНДР готовит к запуску новый разведывательный спутник
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Северная Корея создала новый супутник , который вскоре будет запущен. Об этом сообщило южнокорейское издание “Чунан Ильбо”, ссылаясь на источники в правительстве, передает УНН.
“Мы знаем, что Северная Корея создала новый спутник по различным маршрутам... Это разведывательный аппарат, оснащенный камерой и коммуникационным оборудованием”, — сообщил источник.
Напомним, осенью этого года КНДР анонсировала запуск нескольких спутников. Свои намерения власти КНДР объясняют тем, что это “улучшит жизнь людей”.