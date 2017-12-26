КНДР готовит к запуску новый разведывательный спутник

“Мы знаем, что Северная Корея создала новый спутник по различным маршрутам... Это разведывательный аппарат, оснащенный камерой и коммуникационным оборудованием”, — сообщил источник.

Напомним, осенью этого года КНДР анонсировала запуск нескольких спутников. Свои намерения власти КНДР объясняют тем, что это “улучшит жизнь людей”.