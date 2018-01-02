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Президент Южной Кореи поручил правительству готовиться к переговорам с КНДР

Киев • УНН

 • 8668 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отдал поручение правительству начать подготовку к переговорам с КНДР относительно её возможного допуска к будущим зимним Олимпийским Играм в Пхенчхане. Об этом во вторник сообщило агентство Kyodo, передает УНН.

Президент Южной Кореи поручил правительству готовиться к переговорам с КНДР

В сообщении информационного агентства отмечается, что южнокорейский президент высоко оценил и поддержал готовность КНДР принять участие в Олимпиаде.

В понедельник, выступая с новогодним обращением к народу, диктатор Ким Чен Ын отметил, что КНДР готова отправить свою сборную на Игры. Ким Чен Ын также подчеркнул необходимость улучшения отношений с Республикой Корея.

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КНДР пропустила последний срок подачи заявления для участия в Олимпиаде, но до середины января технично ещё имеет возможность направить на нее своих спортсменов-представителей. Вопрос безопасности самих зимних Игр в Пхенчхане вызывает серьезные опасения у международного сообщества на фоне резкого обострения ситуации на Корейском полуострове из-за ракетно-ядерной активности Пхеньяна.

Следует отметить, что для КНДР свойственна независимая и крайне агрессивная, милитаристская внешняя политика — последние дипломатические коллизии достаточно хорошо иллюстрируют подход руководства республики к ведению международных дел. В качестве причины подобной политики исследователями называется экономический “шантаж” с целью получения санкционных ослаблений и международной помощи, в условиях глубокого экономического кризиса и неприятия со стороны мирового сообщества. По мнению выдающегося французского философа и культуролога Жана Бодрийяра, которое была изложено в одной из его самых известных работ “Дух терроризма: войны в заливе не было”, именно такой подход “шантажа” использовал Саддам Хусейн в международной политике.

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