Північна і Південна Корея відкрили спеціальну “гарячу лінію”
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. КНДР заявила про відкриття в середу 3 січня спеціальної “гарячої лінії” прикордонного спецзв’язку з Південною Кореєю. Пізніше це підтвердили і представники Південної Кореї, інформує УНН з посиланням на Reuters.
Лінія проходить через село Пханмунджом у демілітаризованій зоні між КНДР і Південною Кореєю. Вранці в середу між прикордонниками відбувся дзвінок, але його вміст не розкривається - військовим потрібно було протестувати сигнал.
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Про рішення відкрити лінію лідер КНДР Кім Чен Ин оголосив під час спеціального новорічного виступу, де також заявив про готовність діалогу з Півднем і можливості відправки Олімпійської збірної Північної Кореї на Ігри-2018, які пройдуть у південнокорейському Пхенчхані. Таке оголошення Кім Чен Ин зробив відразу після того, як представники Південної Кореї запропонували провести 9 січня переговори про шляхи поліпшення відносин.
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Нагадуємо, позиція Вашингтона по відношенню до КНДР не змінилася після заяв лідера країни Кім Чен Ина про те, що ядерна кнопка постійно знаходиться у нього на столі, і призову до початку масового виробництва міжконтинентальних балістичних ракет.