Кім Чен Ин наказав почати переговори з Південною Кореєю - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Лідер КНДР наказав почати переговори з Південною Кореєю за допомогою спеціального зв'язку в демілітаризованій зоні в Пханмунджомі. Про це в середу повідомило агентство Reuters, передає УНН.
Відзначається, що спеціальна лінія зв'язку буде відкрита, починаючи з 09:30 (за київським часом).
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Як раніше повідомляло УНН, під час новорічного звернення до народу лідер КНДР висловила готовність розпочати переговори із питання участі своєї збірної у майбутніх зимових Олімпійських Іграх в південнокорейському Пхенчхані. Сеул позитивно оцінив цю ініціативу Пхеньяна: президент Південної Кореї Мун Чже Ін віддав доручення уряду почати підготовку до переговорів з КНДР у прикордонному місті Пханмунджомі стосовно можливого допуску КНДР до майбутніх зимових Олімпійських Ігор в Пхенчхані Згідно з пропозицією південнокорейської сторони, ці переговори можуть пройти 9 січня.