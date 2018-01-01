КНДР планує відправити команду на Олімпійські ігри
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Під час новорічного звернення до народу лідер Північної Кореї заявив про наміри відправити на Олімпіаду олімпійську делегацію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центральне телебачення КНДР.
“Ми маємо намір відправити нашу команду”, — зазначив він. Кім Чен Ин також наголосив на необхідності поліпшення відносин з Республікою Корея.
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КНДР пропустила останній термін подачі заявки для участі в Олімпіаді, але до середини січня технічно ще має можливість направити на неї своїх спортсменів. Питання безпеки самих зимових Ігор у Пхенчхан викликає серйозні побоювання у міжнародної спільноти на тлі різкого загострення ситуації на Корейському півострові через ракетно-ядерну активність Пхеньяна.
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Нагадуємо, Міжнародний олімпійський комітет показав емблему, з якою пропонується спортсменам із Росії виступати на зимових Олімпійських іграх-2018.