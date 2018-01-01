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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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КНДР планирует отправить команду на Олимпийские игры

Киев • УНН

 • 11861 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Во время новогоднего обращения к народу лидер Северной Кореи заявил о намерениях отправить на Олимпиаду олимпийскую делегацию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Центральное телевидение КНДР.

КНДР планирует отправить команду на Олимпийские игры

“Мы намерены отправить нашу команду”, — заявил он. Ким Чен Ын также отметил необходимость улучшения отношений с Республикой Корея.

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КНДР пропустила последний срок подачи заявки для участия в Олимпиаде, но до середины января технически еще имеет возможность направить на нее своих спортсменов. Вопрос безопасности самих зимних Игр в Пхенчхан вызывает серьезные опасения у международного сообщества на фоне резкого обострения ситуации на Корейском полуострове из-за ракетно-ядерную активность Пхеньяна.

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Напоминаем, Международный олимпийский комитет показал эмблему, с которой предлагается спортсменам из России выступать на зимних Олимпийских играх-2018.

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