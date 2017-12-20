МОК показав емблему для російських спортсменів на Олімпіаді-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Міжнародний олімпійський комітет показав емблему, з якою пропонується спортсменам із Росії виступати на зимових Олімпійських іграх-2018, передає УНН з посиланням на сайт МОК.
Зазначається, що на формі спортсменів може бути лише два види позначень: OAR та/або Olympic Athlete from Russia (“олімпійський атлет із Росії”). На формі офіційних представників може бути лише позначка OAR.
Розмір шрифту слів “Олімпійський атлет з” має бути таким самий, як і для слова “Росії”.
Одяг може бути одного кольору або двох. При цьому окремі елементи одягу не повинні утворювати триколор.
Кольори, які використовуються у формі, аксесуарах та обладнанні, не можуть бути такими самими, як кольори російського прапору. Вони мають бути темніші.
Також на формі не має бути жодних національних позначок.
Як повідомляв УНН, МОК заборонив збірній РФ виступати на Олімпіаді-2018 під власним прапором.