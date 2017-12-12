У Росії дозволили виступати спортсменам на ОІ-2018 під нейтральним прапором
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Олімпійське зібрання Олімпійського комітету Росії виступило за участь російських спортсменів у зимовій Олімпіаді-2018 під нейтральним прапором, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Олімпійське зібрання у своїй заяві "закликає шанобливо ставитися до кожного вибору і надати підтримку спортсменам, які поїдуть на Ігри, а також тим, хто відмовиться, і тим, кого не запросять на Олімпіаду".
Таким чином, олімпійське зібрання лише висловило свою позицію про виступ російських спортсменів на Іграх в Південній Кореї. Рішення про участь або неучасть кожен спортсмен буде приймати особисто на основі запрошення, яке має надійти від Міжнародного олімпійського комітету (МОК).
Нагадаємо, раніше російські спортсмени погодилися виступати на Олімпіаді під нейтральним прапором.
Як повідомляв УНН, МОК заборонив збірній РФ виступати на Олімпіаді-2018 під власним прапором.