В России разрешили спортсменам выступать на ОИ-2018 под нейтральным флагом
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Олимпийское собрание Олимпийского комитета России выступило за участие российских спортсменов в зимней Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Олимпийское собрание в своем заявлении "призывает уважительно относиться к каждому выбору и оказать поддержку спортсменам, которые поедут на Игры, тем, кто откажется, и тем, кого не пригласят на Олимпиаду".
Таким образом, олимпийское собрание лишь выразило свою позицию о выступлении российских спортсменов на Играх в Южной Корее. Решение об участии или неучастии каждый спортсмен будет принимать лично на основе приглашения, которое должно поступить от Международного олимпийского комитета (МОК).
Напомним, ранее российские спортсмены согласились выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом.
Как сообщал УНН, МОК запретил сборной РФ выступать на Олимпиаде-2018 под собственным флагом.