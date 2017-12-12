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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 17:10 • 104981 просмотра

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10 марта, 15:15 • 121072 просмотра

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10 марта, 09:12 • 106551 просмотра

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В России разрешили спортсменам выступать на ОИ-2018 под нейтральным флагом

В России разрешили спортсменам выступать на ОИ-2018 под нейтральным флагом

Киев  •  УНН

 • 14932 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Олимпийское собрание Олимпийского комитета России выступило за участие российских спортсменов в зимней Олимпиаде-2018 под нейтральным флагом, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Олимпийское собрание в своем заявлении "призывает уважительно относиться к каждому выбору и оказать поддержку спортсменам, которые поедут на Игры, тем, кто откажется, и тем, кого не пригласят на Олимпиаду".

Таким образом, олимпийское собрание лишь выразило свою позицию о выступлении российских спортсменов на Играх в Южной Корее. Решение об участии или неучастии каждый спортсмен будет принимать лично на основе приглашения, которое должно поступить от Международного олимпийского комитета (МОК).

Напомним, ранее российские спортсмены согласились выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом.

Как сообщал УНН, МОК запретил сборной РФ выступать на Олимпиаде-2018 под собственным флагом.

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