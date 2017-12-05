МОК заборонив збірній РФ виступати на Олімпіаді-2018 під власним прапором

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Міжнародний олімпійський Комітет сьогодні оголосив своє рішення стосовно олімпійської збірної Росії. Згідно з цим висновком, МОК дискваліфікував Олімпійський комітет Росії, а збірній РФ заборонено виступати на олімпіаді 2018 року в Пхенчхані під власним прапором, передає УНН з посиланням на сайт комітету.