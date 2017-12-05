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МОК заборонив збірній РФ виступати на Олімпіаді-2018 під власним прапором

МОК заборонив збірній РФ виступати на Олімпіаді-2018 під власним прапором

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Міжнародний олімпійський Комітет сьогодні оголосив своє рішення стосовно олімпійської збірної Росії. Згідно з цим висновком, МОК дискваліфікував Олімпійський комітет Росії, а збірній РФ заборонено виступати на олімпіаді 2018 року в Пхенчхані під власним прапором, передає УНН з посиланням на сайт комітету.

Після обговорення та затвердження висновків комісій організації під керівництвом Самуеля Шміда і Дениса Освальда, виконавча рада МОК прийняла наступні рішення:

Призупинити дію олімпійського комітету Росії (ОКР).

Запросити окремих російських спортсменів на жорстких умовах на зимові Олімпійські ігри в Пхенчхані 2018. Ці спортсмени братимуть участь в індивідуальних або командних змаганнях під визначенням "Олімпійський атлет з Росії" . Вони будуть конкурувати з відповідним написом на формі збірної під олімпійським прапором. Олімпійський гімн буде грати на будь-якій церемонії.

Не акредитувати жодного чиновника з Міністерства спорту Росії на зимові Олімпійські ігри в Пхенчхані 2018 року.

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Виключити міністра спорту Віталія Мутко та його заступника міністра Юрія Нагорнюка з будь-якої участі у всіх майбутніх Олімпійських іграх.

Зняти з посади Координаційної комісії в Пекіні 2022 р. Дмитра Чернишенка, колишнього генерального директора Оргкомітету Олімпіади в Сочі 2014 року.

Відкликати з посади Президента ОКР Олександра Жукова як члена МОК, оскільки його членство пов'язане з його посадою Президента олімпійського комітету Росії.

У рішенні також зазначено, що МОК залишає за собою право вживати заходи та накладати санкції на інших осіб, залучених до цієї системи.

Окрім цього, згідно до рішення, ОКР має відшкодувати витрати, понесені МОК на розслідування, і сприяти створенню незалежного органу тестування на загальну суму 15 млн доларів США, з метою підвищення спроможності та цілісності глобальної антидопінгової системи.

 

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