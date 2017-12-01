Російську олімпійську чемпіонку з біатлону Зайцеву пожиттєво дискваліфікували
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) дискваліфікував низку російських спортсменів за підсумками засідання комісії на чолі з Денисом Освальдом, повідомляє УНН з посиланням на сайт МОКу.
За даними розслідування комісії було визнано винними в порушенні антидопінгових правил російських лижниць Юлію Чекалеву і Анастасію Доценко, а також дворазову олімпійську чемпіонку біатлоністку Ольгу Зайцеву.
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О.Зайцева на Іграх-2014 в Сочі здобула "срібло" в естафеті разом з Ольгою Вілухіною, Яною Романовою і Катериною Шуміловою.
Зазначимо, що усі результати спортсменок на ОІ-2014 анульовані.
Як повідомляв УНН, МОК раніше визнав біатлоністок Вілухіну і Романову винними в порушенні антидопінгових правил і позбавив Росію медалі, віддавши її українці Віті Семеренко.