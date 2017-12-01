Российскую олимпийскую чемпионку по биатлону Зайцеву пожизненно дисквалифицировали
Киев • УНН
КИЕВ. 1 декабря. УНН. Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал ряд российских спортсменов по итогам заседания комиссии во главе с Денисом Освальдом, сообщает УНН со ссылкой на сайт МОК.
По данным расследования комиссии были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил российские лыжницы Юлия Чекалева и Анастасия Доценко, а также двукратная олимпийская чемпионка биатлонистка Ольга Зайцева.
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О.Зайцева на Играх-2014 в Сочи завоевала "серебро" в эстафете вместе с Ольгой Вилухиной, Яной Романовой и Екатериной Шумиловой.
Отметим, что все результаты спортсменок на ОИ-2014 аннулированы.
Как сообщал УНН, МОК ранее признал биатлонисток Вилухину и Романову виновными в нарушении антидопинговых правил и лишил Россию медали, отдав ее украинке Вите Семеренко.