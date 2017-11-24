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Росія втратила перше місце в заліку зимової Олімпіади-2014

Росія втратила перше місце в заліку зимової Олімпіади-2014

Київ • УНН

 • 17395 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Збірна Росії втратила перше місце в загальнокомандному заліку зимових Олімпійських ігор 2014 року, які проходили в Сочі. Про це повідомляє ТАСС, передає УНН.

Після того як Міжнародний олімпійський комітет позбавив російського бобслеїста Олександра Зубкова двох золотих нагород змагань, на рахунку збірної Росії залишилось 10 золотих медалей, що на одну менше, ніж у команди Норвегії.

Всього збірна Росії на Іграх в Сочі отримала 33 медалі (13 золотих, 11 срібних, дев'ять бронзових). Наразі на її рахунку 26 медалей - 10 золотих, сім срібних і дев'ять бронзових.

Відзначимо, комісія МОК зараз займається перевіркою допінг-проб всіх російських спортсменів з Олімпіади-2014 і ухвалює рішення про анулювання результатів росіян за підсумками розгляду їх справ.

Як повідомляв УНН, раніше МОК довічно дискваліфікував двох російських призерів Олімпійських ігор в Сочі.

Українські Національні Новини

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