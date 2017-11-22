МОК пожизненно дисквалифицировал двух российских призеров Олимпийских игр в Сочи

Дисциплинарная комиссия составлена ​​во главе Дениса Освальда, а также Хуана Антонио Самаранча и Тони Естангуты, вынесли приговор четырем российским скелетонист - Третьякову, Никитиной, Ольге Плотициний и Марии Орловой.

Третьяков боролся золотую медаль ОИ-2014, а Никитина - "бронзу". Теперь спортсмены остались без наград и не смогут до конца жизни принимать участие в Олимпийских играх.

Отметим, что Плотицина заняла 5-ю строчку на Олимпиаде в Сочи. Результат Орловой составлял 6-ю строчку.

Заметим, что Третьяков также становился бронзовым призером Олимпиады-2010, чемпионом мира (2013) и Европы (2017), а в сезоне-2008/09 завоевал Кубок мира. Никитина является бронзовым призером в личных соревнованиях и обладательницей "серебра" в турнире смешанных команд на чемпионате мира 2016 года.

Как сообщалось ранее, в России отобрали проведения этапа Кубка мира по биатлону.