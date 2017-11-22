МОК довічно дискваліфікував двох російських призерів Олімпійських ігор у Сочі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) позбавив російських скелетоністів Олександра Третьякова і Олену Нікітіну нагород Зимових Олімпійських ігор 2014 року, що проходили в Сочі, та довічно усунув від участі в усіх майбутніх Олімпіадах через порушення антидопінгових правил. Про це сказано на сайті МОК, передає УНН.
Дисциплінарна комісія складена на чолі Деніса Освальда, а також Хуана Антоніо Самаранча і Тоні Естангути, винесли вирок чотирьом російським скелетоністам – Третьякову, Нікітіній, Ользі Плотіциній та Марії Орловій.
Третьяков виборював золоту медаль ОІ-2014, а Нікітіна – "бронзу". Тепер спортсмени залишились без нагород та не зможуть до кінця життя приймати участь в Олімпійських іграх.
Відзначимо, що Плотіцина посіла 5-й рядок на Олімпіаді в Сочі. Результат Орлової становив 6-ту сходинку.
Зауважимо, що Третьяков також ставав бронзовим призером Олімпіади-2010, чемпіоном світу (2013) і Європи (2017), а у сезоні-2008/09 завоював Кубок світу. Нікітіна є бронзовим призером в особистих змаганнях та володаркою "срібла" в турнірі змішаних команд на чемпіонаті світу 2016 року.
Як повідомлялося раніше, у Росії відібрали проведення етапу Кубку світу з біатлону.