Міжнародний союз біатлоністів виключив російський етап з Кубка світу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Виконком Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) ухвалив рішення не включати етап у Росії до календаря Кубка світу сезону-2018/19. Відповідна інформація оприлюднена в релізі на офіційному сайті організації, передає УНН.
Кубок світу сезону 2018/2019 відбудеться в Словенії, Австрії, Чехії, Німеччині, Італії, Канаді, США, Швеції та Норвегії. Перший етап словенська Поклюка прийме 3–9 грудня 2018 року.
Також зазначається, що на наступному засіданні, яке відбудеться 9–10 грудня 2017 року в Австрії, виконком обговорить, чи слід вдатися до будь-яких заходів на підставі роботи комісії Міжнародного олімпійського комітету щодо Олімпійського комітету Росії.
Як повідомляв УНН, Росія перебуває на межі заборони участі у зимовій Олімпіаді-2018.