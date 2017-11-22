Міжнародний союз біатлоністів виключив російський етап з Кубка світу

Кубок світу сезону 2018/2019 відбудеться в Словенії, Австрії, Чехії, Німеччині, Італії, Канаді, США, Швеції та Норвегії. Перший етап словенська Поклюка прийме 3–9 грудня 2018 року.

Також зазначається, що на наступному засіданні, яке відбудеться 9–10 грудня 2017 року в Австрії, виконком обговорить, чи слід вдатися до будь-яких заходів на підставі роботи комісії Міжнародного олімпійського комітету щодо Олімпійського комітету Росії.

Як повідомляв УНН, Росія перебуває на межі заборони участі у зимовій Олімпіаді-2018.