Международный союз биатлонистов исключил российский этап Кубка мира
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Исполком Международного союза биатлонистов (IBU) принял решение не включать этап в России в календарь Кубка мира сезона-2018/19. Соответствующая информация обнародована в релизе на официальном сайте организации, передает УНН.
Кубок мира сезона 2018/2019 состоится в Словении, Австрии, Чехии, Германии, Италии, Канаде, США, Швеции и Норвегии. Первый этап словенская Поклюка примет 3-9 декабря 2018.
Также отмечается, что на следующем заседании, которое состоится 9-10 декабря 2017 года в Австрии, исполком обсудит, следует ли прибегнуть к любым мероприятиям на основании работы комиссии Международного олимпийского комитета по Олимпийскому комитету России.
Как сообщал УНН, Россия находится на грани запрета участия в зимней Олимпиаде-2018.