Международный союз биатлонистов исключил российский этап Кубка мира

Кубок мира сезона 2018/2019 состоится в Словении, Австрии, Чехии, Германии, Италии, Канаде, США, Швеции и Норвегии. Первый этап словенская Поклюка примет 3-9 декабря 2018.

Также отмечается, что на следующем заседании, которое состоится 9-10 декабря 2017 года в Австрии, исполком обсудит, следует ли прибегнуть к любым мероприятиям на основании работы комиссии Международного олимпийского комитета по Олимпийскому комитету России.

Как сообщал УНН, Россия находится на грани запрета участия в зимней Олимпиаде-2018.