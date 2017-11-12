Через нові дані про допінг, Росія перебуває на межі заборони участі у зимовій Олімпіаді-2018

За інформацією видання, Г.Родченков надав нові свідчення до комісій МОК Дениса Освальда и Самюеля Шміда, які можуть вплинути на рішення МОК про допуск російської збірної до Олімпійських ігор в Південній Кореї в лютому наступного року.

Якщо вони не нададуть свідченням належної уваги у своїх остаточних звітах, тоді, зазначає видання, екс-глава Московської антидопінгової лабораторії зробить його публічним.

Г.Родченков став одним з головних інформаторів Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA). На його свідченнях будується доповідь незалежної комісії WADA на чолі з Річардом Маклареном, після оприлюднення якого багатьох російських спортсменів відсторонили від міжнародних змагань. Сам Г.Родченков зараз знаходиться у програмі захисту свідків у США, через опасіння за своє життя.

Нагадаємо, МОК має намір заборонити виконання гімну Російської Федерації на майбутніх зимових Олімпійських іграх.

Як повідомляв УНН, антидопінгові агентства 17 країн світу написали колективний лист до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) із вимогою заборонити Росії брати участь у зимових Олімпійських іграх 2018 року.