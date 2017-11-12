Из-за новых данных о допинге, Россия находится на грани запрета участия в зимней Олимпиаде-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Россия находится на грани запрета участия в зимней Олимпиаде 2018 года, из-за новой информации о допинге, которую бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков Григорий представил Международному олимпийскому комитету (МОК), передает УНН со ссылкой на Daily Mail.
По информации издания, Г.Родченков предоставил новые свидетельства комиссие МОК Дениса Освальда и Самюэля Шмида, которые могут повлиять на решение МОК о допуске российской сборной к Олимпийским играм в Южной Корее в феврале следующего года.
Если они не дадут свидетельствам должного внимания в своих окончательных отчетах, тогда, отмечает издание, экс-глава Московской антидопинговой лаборатории сделает его публичным.
Г.Родченков стал одним из главных информаторов Всемирного антидопингового агентства (WADA). По его показаниях строится доклад независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном, после обнародования которого многих российских спортсменов отстранили от международных соревнований. Сам Г.Родченков сейчас находится в программе защиты свидетелей в США, из-за опасиння за свою жизнь.
Напомним, МОК намерен запретить исполнение гимна Российской Федерации на предстоящих зимних Олимпийских играх.
Как сообщал УНН, антидопинговые агентства 17 стран мира написали коллективное письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием запретить России участвовать в зимних Олимпийских играх 2018 года.