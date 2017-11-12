Из-за новых данных о допинге, Россия находится на грани запрета участия в зимней Олимпиаде-2018

По информации издания, Г.Родченков предоставил новые свидетельства комиссие МОК Дениса Освальда и Самюэля Шмида, которые могут повлиять на решение МОК о допуске российской сборной к Олимпийским играм в Южной Корее в феврале следующего года.

Если они не дадут свидетельствам должного внимания в своих окончательных отчетах, тогда, отмечает издание, экс-глава Московской антидопинговой лаборатории сделает его публичным.

Г.Родченков стал одним из главных информаторов Всемирного антидопингового агентства (WADA). По его показаниях строится доклад независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном, после обнародования которого многих российских спортсменов отстранили от международных соревнований. Сам Г.Родченков сейчас находится в программе защиты свидетелей в США, из-за опасиння за свою жизнь.

Напомним, МОК намерен запретить исполнение гимна Российской Федерации на предстоящих зимних Олимпийских играх.

Как сообщал УНН, антидопинговые агентства 17 стран мира написали коллективное письмо в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием запретить России участвовать в зимних Олимпийских играх 2018 года.