У МОК не виключили заборони виконання гімну РФ на зимовій Олімпіаді-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Міжнародний олімпійський комітет має намір заборонити виконання гімну Російської Федерації на майбутніх зимових Олімпійських ігор у Пхенчхані. Про це з посиланням на джерела повідомляє The New York Times (NYT), передає УНН.
Зазначається, що ця санкція стане покаранням за допінговий скандал в РФ.
Також розглядається варінат відсторонення російської олімпійської збірної від церемонії відкриття Олімпіади 9 лютого.
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Зазначається, що остаточне рішення МОК прийме на засіданні свого виконавчого комітету, яке пройде в Лозанні з 5 по 7 грудня.
Як повідомляв УНН, антидопінгові агентства 17 країн світу написали колективний лист до Міжнародного олімпійського комітета (МОК) із зверненням заборонити Росії брати участь у зимових Олімпійських іграх 2018 року.