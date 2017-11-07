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У МОК не виключили заборони виконання гімну РФ на зимовій Олімпіаді-2018

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Міжнародний олімпійський комітет має намір заборонити виконання гімну Російської Федерації на майбутніх зимових Олімпійських ігор у Пхенчхані. Про це з посиланням на джерела повідомляє The New York Times (NYT), передає УНН

Зазначається, що ця санкція стане покаранням за допінговий скандал в РФ.

Також розглядається варінат відсторонення російської олімпійської збірної від церемонії відкриття Олімпіади 9 лютого.

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Зазначається, що остаточне рішення МОК прийме на засіданні свого виконавчого комітету, яке пройде в Лозанні з 5 по 7 грудня.

Як повідомляв УНН, антидопінгові агентства 17 країн світу написали колективний лист до Міжнародного олімпійського комітета (МОК) із зверненням заборонити Росії брати участь у зимових Олімпійських іграх 2018 року.

Українські Національні Новини

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