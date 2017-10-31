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Олімпійський вогонь передали організаторам зимових Ігор-2018

Олімпійський вогонь передали організаторам зимових Ігор-2018

Київ • УНН

 • 10822 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Вогонь зимових Ігор-2018 передали з Греції до Пхьончхана у Південній Кореї, де відбудуться Олімпійські ігри-2018, передає УНН з посиланням на Міжнародний олімпійський комітет.

Після тижневої подорожі Грецією у вівторок 31 жовтня олімпійський вогонь офіційно передали організаторам зимової Олімпіади в Пхьончхані.

Тепер вогонь подолає 8,5 тис. км літаком, щоб дістатися Південної Кореї. У середу символ Олімпіади прибуде до міста Інчхон, що на північному заході Кореї.

Олімпійський вогонь після цього здійснить 100-денну подорож країною, яка прийматиме зимові Ігри наступного року.

Нагадаємо, 24 жовтня церемонія запалення олімпійського вогню відбулась у грецькій Олімпії, де були засновані Ігри. Як того вимагає традиція, факел запалили за допомогою сонячних променів, з використанням параболічного дзеркала.

Як повідомляв УНН, Україна планує здобути 40 ліцензій у 11 видах спорту на зимових Олімпійських іграх, які відбудуться у Пхьончхані Південної Кореї.

Зазначимо, зимова Олімпіада 2018 року відбудеться в Пхьончхані з 9 по 25 лютого.

Thank you Greece! @PyeongChang2018 here I come! Next stop Incheon #TorchRelay #Olympics pic.twitter.com/l411bTxoOW

— Olympic Flame (@OlympicFlame) 31 октября 2017 г.

 

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