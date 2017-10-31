Олимпийский огонь передали организаторам зимних Игр-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Огонь зимних Игр-2018 передали из Греции в Пхенчхан в Южной Корее, где пройдут Олимпийские игры-2018, передает УНН со ссылкой на Международный олимпийский комитет.
После недельного путешествия Грецией во вторник 31 октября олимпийский огонь официально передали организаторам зимней Олимпиады в Пхенчхане.
Теперь огонь преодолеет 8,5 тыс. км самолетом, чтобы добраться Южной Кореи. В среду символ Олимпиады прибудет в город Инчхон, что на северо-западе Кореи.
Олимпийский огонь после этого совершит 100-дневное путешествие по стране, которая будет принимать зимние Игры в следующем году.
Напомним, 24 октября церемония зажжения олимпийского огня состоялась в греческой Олимпии, где были основаны Игры. Как того требует традиция, факел зажгли с помощью солнечных лучей, с использованием параболического зеркала.
Как сообщал УНН, Украина планирует получить 40 лицензий в 11 видах спорта на зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Пхенчхан Южной Кореи.
Отметим, зимняя Олимпиада 2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
Thank you Greece! @ PyeongChang2018 here I come! Next stop Incheon #TorchRelay #Olympics pic.twitter.com/l411bTxoOW- Olympic Flame (@OlympicFlame) 31 октября 2017 г.