Україна планує здобути 40 ліцензій на зимову Олімпіаду-2018
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Україна планує здобути 40 ліцензій у 11 видах спорту на зимових Олімпійських іграх, які відбудуться у Пхьончхані Південної Кореї. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України В’ячеслав Кириленко на своїй сторінці у Twitter, передає УНН.
"Провів засідання оргкомітету з підготовки участі у Олімпіадах та Паралімпіадах: на Олімпіаду в Пхьончхані плануємо 40 ліцензій у 11 видах", - зазначив В.Кириленко.
Нагадаємо, зимова Олімпіада 2018 року відбудеться в Пхьончхані з 9 по 25 лютого.
Як повідомляв УНН, 24 жовтня в грецькій Олімпії запалили вогонь зимових Ігор-2018, які відбудуться у корейському Пхьончхані.
Провів засідання Оргкомітету з підготовки участі у Олімпіадах та Паралімпіадах: на Олімпіаду в Пхьончхані плануємо 40 ліцензій у 11 видах pic.twitter.com/Vr2JRZ9NVk— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 31 октября 2017 г.