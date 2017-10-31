Украина планирует получить 40 лицензий на зимнюю Олимпиаду-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Украина планирует получить 40 лицензий в 11 видах спорта на зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Пхенчхане Южной Кореи. Об этом сообщил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Провел заседание оргкомитета по подготовке участия в Олимпиадах и Паралимпиадах: на Олимпиаду в Пхенчхане планируем 40 лицензий в 11 видах", - отметил В.Кириленко.
Напомним, зимняя Олимпиада 2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
Как сообщал УНН, 24 октября в греческой Олимпии зажгли огонь зимних Игр-2018, которые пройдут в корейском Пхенчхане.
Провів засідання Оргкомітету з підготовки участі у Олімпіадах та Паралімпіадах: на Олімпіаду в Пхьончхані плануємо 40 ліцензій у 11 видах pic.twitter.com/Vr2JRZ9NVk— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 31 октября 2017 г.