Украина планирует получить 40 лицензий на зимнюю Олимпиаду-2018

"Провел заседание оргкомитета по подготовке участия в Олимпиадах и Паралимпиадах: на Олимпиаду в Пхенчхане планируем 40 лицензий в 11 видах", - отметил В.Кириленко.

Напомним, зимняя Олимпиада 2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Как сообщал УНН, 24 октября в греческой Олимпии зажгли огонь зимних Игр-2018, которые пройдут в корейском Пхенчхане.

Провів засідання Оргкомітету з підготовки участі у Олімпіадах та Паралімпіадах: на Олімпіаду в Пхьончхані плануємо 40 ліцензій у 11 видах pic.twitter.com/Vr2JRZ9NVk