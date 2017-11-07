В МОК не исключили запрета исполнения гимна РФ на зимней Олимпиаде-2018

Отмечается, что эта санкция станет наказанием за допинговый скандал в РФ.

Также рассматривается варинат отстранения российской олимпийской сборной от церемонии открытия Олимпиады 9 февраля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Олимпийский огонь передали организаторам зимних Игр-2018

Отмечается, что окончательное решение МОК примет на заседании своего исполнительного комитета, которое пройдет в Лозанне с 5 по 7 декабря.

Как сообщал УНН, антидопинговые агентства 17 стран мира написали коллективное письмо в Международный олимпийский комитета (МОК) с обращением запретить России участвовать в зимних Олимпийских играх 2018 года.