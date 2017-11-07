В МОК не исключили запрета исполнения гимна РФ на зимней Олимпиаде-2018
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Международный олимпийский комитет намерен запретить исполнение гимна Российской Федерации на будущих зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Об этом со ссылкой на источники сообщает The New York Times (NYT), передает УНН.
Отмечается, что эта санкция станет наказанием за допинговый скандал в РФ.
Также рассматривается варинат отстранения российской олимпийской сборной от церемонии открытия Олимпиады 9 февраля.
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Отмечается, что окончательное решение МОК примет на заседании своего исполнительного комитета, которое пройдет в Лозанне с 5 по 7 декабря.
Как сообщал УНН, антидопинговые агентства 17 стран мира написали коллективное письмо в Международный олимпийский комитета (МОК) с обращением запретить России участвовать в зимних Олимпийских играх 2018 года.