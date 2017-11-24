Россия лишилась первого места в зачете зимней Олимпиады-2014

После того, как Международный олимпийский комитет лишил российского бобслеиста Александра Зубкова двух золотых наград соревнований, на счету сборной России оказалось 10 золотых медалей, что на одну меньше, чем у команды Норвегии.

Всего сборная России на Играх в Сочи завоевала 33 медали (13 золотых, 11 серебряных, девять бронзовых). На данный момент на ее счету 26 медалей - 10 золотых, семь серебряных и девять бронзовых.

Отметим, комиссия МОК сейчас занимается перепроверкой допинг-проб всех российских спортсменов с Олимпиады-2014 и принимает решение об аннулировании результатов россиян по итогам рассмотрения их дел.

Как сообщал УНН, ранее МОК пожизненно дисквалифицировал двух российских призеров Олимпийских игр в Сочи.