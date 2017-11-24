Россия лишилась первого места в зачете зимней Олимпиады-2014
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сборная России лишилась первого места в общекомандном зачете зимних Олимпийских игр 2014 года, которые прошли в Сочи. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.
После того, как Международный олимпийский комитет лишил российского бобслеиста Александра Зубкова двух золотых наград соревнований, на счету сборной России оказалось 10 золотых медалей, что на одну меньше, чем у команды Норвегии.
Всего сборная России на Играх в Сочи завоевала 33 медали (13 золотых, 11 серебряных, девять бронзовых). На данный момент на ее счету 26 медалей - 10 золотых, семь серебряных и девять бронзовых.
Отметим, комиссия МОК сейчас занимается перепроверкой допинг-проб всех российских спортсменов с Олимпиады-2014 и принимает решение об аннулировании результатов россиян по итогам рассмотрения их дел.
Как сообщал УНН, ранее МОК пожизненно дисквалифицировал двух российских призеров Олимпийских игр в Сочи.