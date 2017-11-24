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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 74847 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 63670 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 71206 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 79030 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Россия лишилась первого места в зачете зимней Олимпиады-2014

Россия лишилась первого места в зачете зимней Олимпиады-2014

Киев  •  УНН

 • 17392 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сборная России лишилась первого места в общекомандном зачете зимних Олимпийских игр 2014 года, которые прошли в Сочи. Об этом сообщает ТАСС, передает УНН.

После того, как Международный олимпийский комитет лишил российского бобслеиста Александра Зубкова двух золотых наград соревнований, на счету сборной России оказалось 10 золотых медалей, что на одну меньше, чем у команды Норвегии.

Всего сборная России на Играх в Сочи завоевала 33 медали (13 золотых, 11 серебряных, девять бронзовых). На данный момент на ее счету 26 медалей - 10 золотых, семь серебряных и девять бронзовых.

Отметим, комиссия МОК сейчас занимается перепроверкой допинг-проб всех российских спортсменов с Олимпиады-2014 и принимает решение об аннулировании результатов россиян по итогам рассмотрения их дел.

Как сообщал УНН, ранее МОК пожизненно дисквалифицировал двух российских призеров Олимпийских игр в Сочи.

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