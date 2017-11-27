Біатлоністка Семеренко отримає срібну медаль ОІ-2014 через дискваліфікацію росіянок

Спортсменок позбавлять двох срібних медалей, які вони завоювали під час Олімпіади. В естафеті “срібло” переходить до збірної Норвегії, а “бронза” до збірної Чехії. У спринті “срібло” перейде до українки Віти Семеренко, а “бронза” до італійки Карін Обергофер.

Також збірна Росії втратить четверте місце в змішаній естафеті, відповідно “жовто-блакитна” команда піднялася до шістки кращих.

Примітно, що Вілухіна та Романова вже завершили кар’єру. Романова виступала ще протягом сезону 2014/15 і завоювала “золото” в одиночній змішаній естафеті в Нове-Мєсто, де збірна України була третьою. Вілухіна після Олімпіади завоювала “бронзу” в гонці переслідування в Холменколлені, а також тричі була на подіумі в гонках кубка IBU в сезоні 2015/16.

Зауважимо, що майбутні рішення по спортсменкам прийматиме Міжнародний союз біатлоністів. Зокрема, можуть бути анульовані всі їх результати протягом двох років після Олімпіади в Сочі. Також жіноча збірна Росії може втратити одну квоту на участь в змаганнях.

Додамо, що Міжнародний олімпійський комітет також визнав винними та до кінця кар’єри дискваліфікував скелетоніста Сергія Чудінова, бобслеїстів Дмитра Труненкова і Олексія Негодайло.