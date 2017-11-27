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Биатлонистка Семеренко получит серебряную медаль ОИ-2014 из-за дисквалификации россиянок

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Участницы сборной России по биатлону в Олимпийских играх в Сочи-2014 Яна Романова и Ольга Вилухина дисквалифицированы пожизненно из-за нарушений антидопинговых правил. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины и Международный олимпийский комитет.

Спортсменок лишат двух серебряных медалей, которые они завоевали во время Олимпиады. В эстафете “серебро” переходит в сборную Норвегии, а “бронза” в сборную Чехии. В спринте “серебро” перейдет к украинке Виты Семеренко, а “бронза” к итальянке Оберхофер.

Также сборная России потеряет четвертое место в смешанной эстафете, соответственно “желто-голубая” команда поднялась в шестерку лучших.

Примечательно, что Вилухина и Романова уже завершили карьеру. Романова выступала еще в течение сезона 2014/15 завоевала “золото” в одиночной смешанной эстафете в Нове-Место, где сборная Украины была третьей. Вилухина после Олимпиады завоевала “бронзу” в гонке преследования в Холменколлене, а также трижды была на подиуме в гонках Кубка IBU в сезоне 2015/16.

Заметим, что будущие решения по спортсменкам будет принимать Международный союз биатлонистов. В частности, могут быть аннулированы все их результаты в течение двух лет после Олимпиады в Сочи. Также женская сборная России может потерять одну квоту на участие в соревнованиях.

Добавим, что Международный олимпийский комитет также признал виновными и до конца карьеры дисквалифицировал скелетониста Сергея Чудинова, бобслеистов Дмитрия Труненкова и Алексея Негодайло.

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