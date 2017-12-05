МОК запретил сборной РФ выступать на Олимпиаде-2018 под собственным флагом
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Международный олимпийский комитет сегодня объявил свое решение по олимпийской сборной России. Согласно этому заключению, МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России, а сборной РФ запрещено выступать на олимпиаде 2018 года в Пхенчхане под собственным флагом, передает УНН со ссылкой на сайт комитета.
После обсуждения и утверждения выводов комиссий организации под руководством Самуэля Шмида и Дениса Освальда, исполнительный совет МОК приняла следующие решения:
Приостановить действие Олимпийского комитета России (ОКР).
Пригласить отдельных российских спортсменов на жестких условиях на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане 2018. Эти спортсмены примут участие в индивидуальных или командных соревнованиях под определением "Олимпийский атлет из России". Они будут конкурировать с соответствующей надписью на форме сборной под олимпийским флагом. Олимпийский гимн будет играть на любой церемонии.
Не аккредитовать ни одного чиновника из Министерства спорта России на зимние Олимпийские игры в Пхенчхане 2018 года.
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Исключить министра спорта Виталия Мутко и его заместителя министра Юрия Нагорнюка из участия во всех предстоящих Олимпийских играх.
Снять с должности Координационной комиссии в Пекине 2022 Дмитрия Чернышенко, бывшего генерального директора Оргкомитета Олимпиады в Сочи 2014 года.
Отозвать с должности Президента ОКР Александра Жукова в качестве члена МОК, поскольку его членство связано с его должностью Президента Олимпийского комитета России.
В решении также указано, что МОК оставляет за собой право принимать меры и накладывать санкции на других лиц, привлеченных к этой системе.
Кроме этого, согласно решению, ОКР должен возместить расходы, понесенные МОК на расследование, и способствовать созданию независимого органа тестирования на общую сумму 15 млн долларов, с целью повышения способности и целостности глобальной антидопинговой системы.