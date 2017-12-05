МОК запретил сборной РФ выступать на Олимпиаде-2018 под собственным флагом

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Международный олимпийский комитет сегодня объявил свое решение по олимпийской сборной России. Согласно этому заключению, МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России, а сборной РФ запрещено выступать на олимпиаде 2018 года в Пхенчхане под собственным флагом, передает УНН со ссылкой на сайт комитета.