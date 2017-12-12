Российские спортсмены согласились выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Все атлеты, которые передали сообщение в комиссию спортсменов Олимпийского комитета России, готовы выступить в нейтральном статусе на Играх в Пхенчхане. Тех, кто отказался выступать под олимпийским флагом, пока нет. Об этом в понедельник заявила председатель комиссии Софья Великая, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
“Все готовятся и надеются выступить. Спортсменов, которые отказались от Игр, пока нет”, — сказала Великая.
При этом она напомнила, что спортсмены должны сначала получить приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК), а только потом решать — выступать на Играх или нет.
Комиссия спортсменов ОКР представит обращение от имени спортсменов, которые планируют участвовать в Олимпиаде 2018 в Южной Корее в нейтральном статусе на Олимпийском сборе, который состоится 12 декабря.
“Мы подготовили заявление от спортсменов о готовности участвовать в Олимпийских играх. Мы отдадим его на рассмотрение членов Олимпийского сбора, заседание которого состоится завтра”, — добавила глава комиссии ОКР.
Напомним, МОК запретил сборной РФ выступать на Олимпиаде-2018 под собственным флагом.