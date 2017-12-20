МОК показал эмблему для российских спортсменов на Олимпиаде-2018

Отмечается, что на форме спортсменов может быть только два вида обозначений: OAR и/или Olympic Athlete from Russia (“олимпийский атлет из России”). На форме официальных представителей может быть только отметка OAR.

Размер шрифта слов “Олимпийский атлет из” должно быть таким же, как и для слова “России”.

Одежда может быть одного цвета или двух. При этом отдельные элементы одежды не должны образовывать триколор.

Цвета, используемые в форме, аксессуарах и оборудовании, не могут быть такими же, как цвета российского флага. Они должны быть темные.

Также на форме не должно быть никаких национальных отметок.

Как сообщал УНН, МОК запретил сборной РФ выступать на Олимпиаде-2018 под собственным флагом.