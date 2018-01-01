Лідер КНДР під час новорічного звернення пригрозив США
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Північнокорейський лідер Кім Чен Ин під час новорічного звернення вкотре заявив про те, що північнокорейські ракети здатні досягти території США. Про це повідомляє Deutsche Welle, передає УНН.
“Лідер КНДР Кім Чен Ин під час свого новорічного звернення в ніч на понеділок, 1 січня, знову заявив, що північнокорейські ракети з ядерними боєголовками здатні вразити цілі на всій території США”, — повідомляє видання.
Також зазначено, що під час промови північнокорейський лідер додав, що “це не порожні погрози, а реальність”.
Окрім того, глава КНДР зазначив, що готовий відправити делегацію Північної Кореї на зимові Олімпійські ігри, які стартують в лютому в південнокорейському Пхенчхан.
Як повідомляв УНН, Північна Корея не планує відмовлятися від нарощування своєї ядерної зброї.