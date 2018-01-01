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Лидер КНДР во время новогоднего обращения пригрозил США

Киев • УНН

 • 12471 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время новогоднего обращения в очередной раз заявил о том, что северокорейские ракеты способны достичь территории США. Об этом сообщает Deutsche Welle, передает УНН.

Лидер КНДР во время новогоднего обращения пригрозил США

“Лидер КНДР Ким Чен Ын во время своего новогоднего обращения в ночь на понедельник, 1 января, вновь заявил, что северокорейские ракеты с ядерными боеголовками способны поразить цели на всей территории США”, — сообщает издание.

Также отмечено, что во время речи северокорейский лидер добавил, что “это не пустые угрозы, а реальность”.

Кроме того, глава КНДР отметил, что готов отправить делегацию Северной Кореи на зимние Олимпийские игры, которые стартуют в феврале в южнокорейском Пхенчхане.

Как сообщал УНН, Северная Корея не планирует отказываться от наращивания своего ядерного оружия.

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