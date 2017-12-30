Росію запідозрили у поставках нафти КНДР в обхід санкцій

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Російські танкери поставляли паливо в Північну Корею не менше трьох разів за останні місяці, перевозячи його морем, за словами двох високопоставлених західноєвропейських джерел в сфері безпеки, передає УНН з посиланням на Reuters.