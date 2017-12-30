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Росію запідозрили у поставках нафти КНДР в обхід санкцій

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 грудня. УНН. Російські танкери поставляли паливо в Північну Корею не менше трьох разів за останні місяці, перевозячи його морем, за словами двох високопоставлених західноєвропейських джерел в сфері безпеки, передає УНН з посиланням на Reuters.

Росію запідозрили у поставках нафти КНДР в обхід санкцій

Продаж нафти або нафтопродуктів з Росії порушує санкції ООН, повідомили джерела в сфері безпеки.

Повідомляється, що контрабандою займалися російські кораблі, постачання здійснювали в жовтні і листопаді.

"Російські судна в цьому році неодноразово здійснювали переправку нафтопродуктів на північнокорейські судна в порушення санкцій", - сказало перше джерело в сфері безпеки.

Інше джерело підтвердило переправку з російського на північнокорейський корабель, зазначивши, що немає доказів участі влади РФ у цьому процесі.

"Немає ніяких доказів того, що це підтримується владою Росії, але ці російські судна допомагають північним корейцям", - сказало друге джерело в європейській безпековій сфері.

Два джерела у сфері безпеки посилалися на дані морської розвідки і супутникові знімки суден з російських далекосхідних портів на Тихому океані.

МЗС Росії і митна служба РФ відмовилися коментувати, чи поставляли російські судна паливо на північнокорейські судна. Власник одного з суден, обвинуваченого в контрабанді нафти в Північну Корею, заперечував таку діяльність.

Нагадаємо, КНДР заявила, що не відмовиться від нарощування ядерної зброї.

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