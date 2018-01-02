Позиція США стосовно КНДР не змінилася після слів Кім Чен Ина про ядерну кнопку

КИЇВ. 3 січня. УНН. Позиція Вашингтона по відношенню до КНДР не змінилася після заяв лідера країни Кім Чен Ина про те, що ядерна кнопка постійно знаходиться у нього на столі, і призову до початку масового виробництва міжконтинентальних балістичних ракет. Про це повідомляє УНН з посиланням на брифінг керівника прес-служби Держдепартаменту США Хезер Науерт.