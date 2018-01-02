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Позиція США стосовно КНДР не змінилася після слів Кім Чен Ина про ядерну кнопку

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Позиція Вашингтона по відношенню до КНДР не змінилася після заяв лідера країни Кім Чен Ина про те, що ядерна кнопка постійно знаходиться у нього на столі, і призову до початку масового виробництва міжконтинентальних балістичних ракет. Про це повідомляє УНН з посиланням на брифінг керівника прес-служби Держдепартаменту США Хезер Науерт.

Позиція США стосовно КНДР не змінилася після слів Кім Чен Ина про ядерну кнопку

“Ми вже все це чули і раніше, нічого нового. Наша позиція залишається колишньою, — відповіла вона на запитання журналіста. — Ми залишаємося прихильниками повної денуклеаризації Корейського півострова і сподіваємося, що рано чи пізно ми цього доб’ємося”.

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Науерт зазначила, що Сполучені Штати не виступають проти ймовірних прямих переговорів між Сеулом і Пхеньяном, проте висловлюють певний сумнів у щирості намірів лідера КНДР Кім Чен Ина.

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“Ми близькі союзники Республіки Корея. Якщо вони хочуть сісти за стіл переговорів з КНДР, то це, звичайно, їх вибір. Якщо і КНДР, і Південна Корея хочуть вести переговори — чудово. В той же час ми не обов’язково будемо вірити в те, що слова Кім Чен Ина щирі і заслуговують довіри”, — сказала вона.

При цьому вона заявила, що не в курсі того, щоб Сеул координував свої дії з Вашингтоном з приводу можливих консультацій з Пхеньяном. “Мені про це невідомо”, — сказала вона. Науерт також висловила сумнів щодо ймовірної участі Вашингтона в підготовці таких переговорів між Сеулом і Пхеньяном. “Це гіпотетичне питання, але я дуже сумніваюся в цьому”, — сказала вона.

Нагадуємо, президент Південної Кореї Мун Чже Ін віддав доручення уряду почати підготовку до переговорів з КНДР відносно її можливого допуску до майбутніх зимових Олімпійських Ігор в Пхенчхані.

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