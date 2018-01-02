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Позиция США в отношении КНДР не изменилась после слов Ким Чен Ына о ядерной кнопке

Киев • УНН

 • 9284 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Позиция Вашингтона по отношению к КНДР не изменилась после заявлений лидера страны Ким Чен Ына о том, что ядерная кнопка постоянно находится у него на столе, и призыва к началу массового производству межконтинентальных баллистических ракет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на брифинг руководителя пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науерт.

Позиция США в отношении КНДР не изменилась после слов Ким Чен Ына о ядерной кнопке

“Мы уже все это слышали и раньше, ничего нового. Наша позиция остается прежней, — ответила она на вопрос журналиста. — Мы остаемся сторонниками полной денуклеаризации Корейского полуострова и надеемся, что рано или поздно мы этого добьемся”.

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Науерт отметила, что Соединенные Штаты не выступают против вероятных прямых переговоров между Сеулом и Пхеньяном, однако выражают определенные сомнения в искренности намерений лидера КНДР Ким Чен Ына.

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“Мы близкие союзники Республики Корея. Если они хотят сесть за стол переговоров с КНДР, то это, конечно, их выбор. Если и КНДР, и Южная Корея хотят вести переговоры — замечательно. В то же время мы не обязаны верить в то, что слова Ким Чен Ына искренние и заслуживают доверия”, - сказала она.

При этом она заявила, что не в курсе того, чтобы Сеул координировал свои действия с Вашингтоном по поводу возможных консультаций с Пхеньяном. “Мне об этом неизвестно”, — сказала она. Науерт также выразила сомнение относительно вероятного участия Вашингтона в подготовке таких переговоров между Сеулом и Пхеньяном. “Это гипотетический вопрос, но я очень сомневаюсь в этом”, — сказала она.

Напоминаем, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отдал поручение правительству начать подготовку к переговорам с КНДР относительно ее возможного допуска к будущим зимних Олимпийских Игр в Пхенчхане.

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