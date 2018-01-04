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Госдепартамент: переговоры КНДР и Южной Кореи не коснутся темы денуклеаризации

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 января. УНН. Будущие прямые переговоры КНДР и Республики Корея будут касаться исключительно Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане и ряда внутренних вопросов. Об этом на регулярном брифинге заявила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науерт, информирует УНН со ссылкой на ТАСС.

Госдепартамент: переговоры КНДР и Южной Кореи не коснутся темы денуклеаризации

“В нашем понимании эти переговоры будут иметь ограниченный характер. Речь на этих переговорах пойдет об Олимпийских играх и, возможно, о каких-то внутренних вопросах”, - сказала она, отвечая на вопрос, не станет в ходе этих контактов подниматься тема денуклеаризации Корейского полуострова.

“Может это (переговоры) потенциально привести к чему-то большему в будущем? Возможно, но я не хочу строить предположений”, - добавила представитель внешнеполитического ведомства.

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“Что касается скептического отношения, мы со скепсисом смотрим на намерения Северной Кореи вести переговоры по поводу денуклеаризации. И это остается нашей целью, целью кампании оказания максимального давления”, - продолжила Науерт. “Если они (Сеул и Пхеньян) хотят сесть и говорить об этом, то мы будем скептически настроены, но будем настаивать на своем (на денуклеаризации Корейского полуострова)”, — отметила она, указав на то, что, по мнению Вашингтона, тема ликвидации ядерного оружия на полуострове затрагивает также США и Японию.

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В целом в Госдепартаменте поддерживают намерение двух стран провести переговоры. При этом Науерт выразила уверенность в том, что это стало результатом “кампании давления”, проводимой Соединенными Штатами и международным сообществом.

Напоминаем, КНДР заявила о открытия в среды 3 января специальной “горячей линии” пограничного спецсвязи с Южной Кореей.

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