США і Південна Корея відновлять спільні військові навчання відразу після Паралімпіади
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. США і Південна Корея відновлять спільні військові навчання після Паралімпійських ігор, які завершаться 19 березня. Про це заявив журналістам у четвер глава Пентагону Джеймс Меттіс у відповідь на прохання прокоментувати прийняте президентом Дональдом Трампом рішення призупинити проведення спільних маневрів в Південній Кореї на час Олімпіади в Пхенчхані, передає УНН.
За словами очільника прес-служби, рішення відстрочити навчання “було прийнято з практичних міркувань”, а не політичних. Меттіс пояснив, що під час Олімпійських та Паралімпійських ігор належить “вирішувати багато логістичних і транспортних завдань”, а військові навчання могли б все це ускладнити.
На питання, чи можна розглядати відстрочку навчань як крок у відповідь на заяву Пхеньяна про готовність вступити в переговори з Сеулом, глава Пентагону відповів: “Ні. Відновлення цих переговорів — результат тиску з боку міжнародного співтовариства на КНДР”. Поки що рано судити, продовжив Меттіс, “чи дійсно Північна Корея простягає оливкову гілку”.
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Про досягнуту між Трампом і президентом Південної Кореї Мун Чже Іншому домовленості призупинити на час Олімпіади проведення спільних навчань повідомив раніше в четвер за підсумками телефонної розмови двох лідерів Білий дім. “Це дозволить ВС США і Південної Кореї зосередитися на забезпеченні безпеки на Іграх”, — підкреслюється в поширеній заяві.
Як раніше повідомляло УНН, президент США Дональд Трамп погодився відкласти проведення спільних військових маневрів Foal Eagle а також командно-штабних навчань Key Resolve у Південній Кореї до закінчення зимових Олімпійських ігор в Пхьончхані. Про це заявив у четвер речник Пентагону полковник Роб Менінг.