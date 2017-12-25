Токіо вважає, що санкції можуть повністю позбавити КНДР валютних доходів.
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Уряд Японії вважає, що суворе застосування міжнародних санкцій відносно КНДР може повністю позбавити Пхеньян джерел твердої валюти. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
“Якщо прийняті в нинішньому місяці санкції Ради безпеки ООН з’єднати з попередніми заходами, то можна повністю перерізати валютні доходи Північної Кореї від експорту, — сказав на прес-конференції генеральний секретар кабінету міністрів Японії Есіхідо Суга. — Потрібно до межі посилити тиск і змусити Північну Корею змінити її політику. В цьому полягає воля світової спільноти”.
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Генсек кабінету зазначив при цьому на важливості співпраці з Китаєм і Росією при проведенні санкцій.
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Нагадуємо, Рада Безпеки ООН одноголосно проголосувала за введення нових санкцій проти Північної Кореї у відповідь на їхні останні випробування міжконтинентальних балістичних ракет.