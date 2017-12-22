Радбез ООН ввів нові санкції проти Північної Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Рада Безпеки ООН одноголосно проголосувала за введення нових санкцій проти Північної Кореї у відповідь на їхні останні випробування міжконтинентальних балістичних ракет, передає УНН з посиланням на Independent.
Як зазначається, усі 15 членів Ради Безпеки підписали резолюцію, згідно з якою обмежується торгівля нафтою з Північною Кореєю та вимагається від усіх країн вислати північнокорейських трудових мігрантів.
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Нагадаємо, 28 листопада КНДР здійснила пуск міжконтинентальної балістичної ракети.
Запуск відбувся у східному напрямку з полігону в провінції Пхенан-Намдо.