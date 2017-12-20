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США передали Китаю проект резолюції РБ ООН про нові санкції проти КНДР

США передали Китаю проект резолюції РБ ООН про нові санкції проти КНДР

Київ • УНН

 • 8496 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Представники США передали своїм колегам з Китаю проект резолюції Ради Безпеки ООН про посилення режиму санкції відносно КНДР. Про це у вівторок повідомило агентство Reuters з посиланням на джерело в дипломатичних колах, передає УНН.

У свою чергу неназваний представник американської адміністрації підтвердив, що обговорення нової резолюції вже йде, але сторони поки не прийшли до згоди. “Ми намагаємося прийняти ще одну (резолюцію), але вони поки не погоджуються”, — сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: США готові до військового вирішення конфлікту з КНДР - Тіллерсон

Як зазначає агентство, Вашингтон давно закликає Пекін обмежити поставки Пхеньяну нафти. Зокрема, Сполучені Штати пропонують ввести рестрикції щодо десяти кораблів, які порушують санкції. Ці судна нібито перевозили сировину, яке у них забирали кораблі КНДР.

Нагадаємо, США і Канада організовують зустріч країн, які виступають проти ядерної програми КНДР та її політики.

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