США і Канада організовують зустріч противників ядерної програми КНДР
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. США і Канада організовують зустріч країн, які виступають проти ядерної програми КНДР і її політики. Вона пройде у Ванкувері 16 січня, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Про майбутній зустрічі оголосили держсекретар США Рекс Тіллерсон і глава МЗС Канади Христя Фріланд. За їх словами, в Ванкувер прибудуть представники тих держави, які підтримали Південну Корею в ході Корейської війни.
Уточнюється, що мова йде про Японію і Індії.
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Тіллерсон підкреслив, що така зустріч необхідна для демонстрації того, що світова спільнота не згідно з ядерними амбіціями Пхеньяна. За його словами, тиск на Північну Корею буде тільки рости.
Нагадаємо, згідно із заявою держсекретаря Рекс Тіллерсон США готові до військового вирішення конфлікту з Північною Кореєю, “якщо щось піде не так”.